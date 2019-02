Che fine ha fatto Adrian? Lo show-cartoon ideato e creato da Adriano Celentano dopo anni di rinvii e slittamenti, era finalmente approdato su Canale 5 per la gioia di tutti i fan. Poi però qualcosa è andato storto, a cominciare dal calo degli ascolti, dalle dichiarazioni del disegnatore Milo Manara che si dissociava dal progetto e dal progressivo disinteresse dello stesso Molleggiato. Poi, dopo la quarta puntata, lo show ha subito un lieve slittamento, per via di una malattia di Celentano. La pausa prevista era solo di due settimane, tuttavia, a partire dal 4 febbraio, non si è più saputo nulla. Lo show è scomparso dai palinsesti Mediaset e non è chiaro cosa ne sarà in futuro. Chiusura definitiva o ritorno sugli schermi?

In attesa del responso finale, su Adrian piovono nuove critiche. Questa volta è la showgirl Michelle Hunziker ad attaccare lo spettacolo: «Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Ci avevo creduto tanto in quel progetto - ha spiegato al Corriere della Sera - Quando mi hanno cercato per i live sono corsa. Ma è stata un'occasione persa». Hunziker ha raccontato di aver trascorso «ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo invano che arrivasse Celentano». E sul cartoon ha commentato: «In una scena il protagonista dice a due ragazze che hanno rischiato uno stupro: Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno, forse avreste evitato l'increscioso approccio con quei tipi loschi. Mi ha raggelato. Io sono presidente di un'Associazione, Doppia Difesa, che difende le donne e il primo messaggio che diamo è che le vittime di violenza non devono mai sentirsi in colpa». (C. Fab.)

