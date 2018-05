«Che domenica, sulla Metro C»

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèTutti pazzi per l'archeo-stazione di San Giovanni. Tanti romani, invece di concedersi gite fuori porta, in questo weekend hanno preso d'assalto il nuovo capolinea della Metro C, per osservare da vicino i reperti esposti in stazione e fare un viaggio sulla linea più moderna di Roma e d'Europa. A cominciare dalle famiglie: «Avremmo potuto andare al mare, ma eravamo troppo curiosi di vedere la stazione-museo. Un vero gioiello, è bellissima e permette di scoprire la storia più antica di Roma».Dopo l'inaugurazione di sabato scorso, ieri molte persone, decisamente incuriosite, hanno raggiunto la stazione, che di certo non ha deluso le aspettative. «Al di là dei vantaggi per i collegamenti, è un emozionante incontro con la storia» - spiegano alcuni visitatori - «Tutti i reperti sono classificati e le descrizioni sono dettagliate, è qualcosa di educativo per tutti, ma soprattutto per i bambini».La vicinanza al centro ha fatto sì che anche tanti turisti abbiano visitato la nuova stazione-museo: «Siamo di Milano, noi come metropolitana non ci possiamo lamentare, ma San Giovanni è veramente qualcosa di unico». Che i complimenti giungano dalla rivale storica della Capitale, poi, è una soddisfazione extra per i romani: «Finalmente abbiamo un'infrastruttura di cui vantarci, un po' come la stazione Toledo a Napoli o la metropolitana di Mosca». Quegli stessi reperti che hanno ritardato la costruzione per lunghissimi anni (gli scavi sono iniziati alla fine del 2006), oggi vanno ad arricchire e rendere unica una stazione che ora potrebbe diventare un'importante meta turistica.«Gli oggetti esposti sono fantastici, alcuni non sono integri, ma ce ne sono alcuni conservati perfettamente - spiegano entusiasti altri visitatori della stazione-museo - Ciò che più affascina è che non siamo di fronte a opere d'arte, ma ad oggetti di uso comune risalenti a migliaia di anni fa e che rivelano tanto della vita nell'antica Roma». Tutti soddisfatti, quindi, per il nuovo gioiello della Capitale: «Venite a visitarla, costa solo il prezzo del biglietto: un euro e cinquanta centesimi. Vale assolutamente la pena, oggi è davvero una giornata da ricordare».