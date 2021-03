CHAMPIONS LEAGUE

Marco Zorzo

L'Europa finisce qui. Juve beffata ai supplementari. Non basta il 3-2: ai quarti di Champions va il Porto. Passato in vantaggio al 19' su rigore di Oliveira. Nella ripresa doppio Chiesa e una rete annullata a Morata. Al 115' punizione beffarda di Oliveira, poi inutile il 3-2 di Rabiot (117').

Borussia Dortmund, avanti col brivido. Dopo aver espugnato (2-3) Siviglia, i tedeschi non concedono il bis in Germania. Finisce 2-2 con gli spagnoli: doppio Haaland (secondo su rigore) e rete, ancora dal dischetto, di En-Nesyri per gli iberici, che firma il pari al 96'

Una doppia missione (quasi) impossibile, attende stasera Barcellona e Lipsia. I blaugrana, con il nuovo presidente Joan Laporta, ovvero un ritorno al passato (è stato già numero uno dal 2003 al 2010), devono ribaltare un 4-1 (disperato) incassato al Camp Nou nella sfida di andata degli ottavi. Lipsia che invece deve andare a Liverpool, dopo lo 0-2 patito in casa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 05:01

