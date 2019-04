ROMA - Notte da Premier League nel ritorno dei quarti di Champions League. In semifinale volano le due inglesi Liverpool e Tottenham, al termine di due partite con valanga di gol ed emozioni. Il Tottenham perde 4-3 a Manchester con il City ma grazie all'1-0 dell'andata passa ai danni di Guardiola. Il Var dà un aiuto agli Spurs perché convalida il gol di Llorente per il 4-3 (fallo di mano) e poi annulla il 5-3 del City di Sterling nel recupero (fuorigioco). Nell'altra semifinale tutto facile per il Liverpool che passa 4-1 in Portogallo contro il Porto dopo aver vinto 2-0 in casa all'andata. Le semifinali di Champions si giocheranno l'andata il 30 aprile con Tottenham-Ajax e con Barcellona-Liverpool (ore 21); gli incontri di ritorno in programma sette giorni dopo, il 7 maggio, a campi invertiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA