Champions: Il Napoli spreca a Belgrado (0-0) Liverpool avanti

ROMA - Ieri sera, dopo l'Inter, è scesa in campo anche la seconda formazione italiana dei gironi eliminatori di Champions, il Napoli di Ancelotti, bloccato sullo 0-0 contro la Stella Rossa di Belgrado in trasferta. Una buona prestazione degli azzurri che però non hanno trovato il guizzo del gol che pure meritavano; nel primo tempo, tra l'altro, Insigne ha colpito una clamorosa traversa. Ancelotti ha provato a giocare con a centrocampo il nuovo acquisto Fabian Ruiz che è piaciuto per come si è mosso; gli attaccanti però hanno tirato poco in porta. «Abbiamo avuto le occasioni per vincere ma è mancata fortuna e gol. Dobbiamo migliorare sotto porta - ha spiegato Fabian Ruiz a fine match -, il gruppo sta crescendo ma dobbiamo lavorare ancora molto».Nello stesso girone del Napoli (gruppo C) è partito invece con una vittoria il Liverpool, grande favorito del raggruppamento. Gli inglesi hanno battuto in casa l'altra big, i francesi del Psg, 3-2. Bellissimo il match, con i padroni di casa britannici che vanno in vantaggio di due reti nel primo tempo, con Sturridge e Milner su rigore (30' e 36'), con i transalpini che accorciavano con Meunier al 40'. Nella ripresa il pari del Psg all'83' con Mbappè e il 3-2 finale al 91' di Firmino.Negli altri match di ieri sera, girone A, Brugge-Borussia Dortmund 0-1, Monaco-Atletico Madrid 1-2. Nel girone D Schalke 04-Porto 1-1 e netta affermazione dei turchi Galatasaray 3-0 sulla Lokomotiv Mosca.(M.Lob.)