Champions, Garcia può togliere la seconda fascia ai giallorossi

ROMA - La strada per la 2ª fascia di Champions si preannuncia in salita per la Roma. I giallorossi hanno esultato per la qualificazione dell'Hoffenheim ai danni del Leverkusen, ma ora temono un vecchio amico: Rudi Garcia. Da quest'anno, infatti, chi vince l'Europa League conquista la 1ª fascia di Champions. Quindi se il Marsiglia (che non si è qualificato in Champions attraverso il campionato) dovesse battere l'Atletico nella finale di Lione andrebbe chiaramente a scavalcare, tra le altre, anche la Roma e spedirebbe in seconda fascia proprio i Colchoneros (che vantano un coefficiente superiore ai giallorossi) occupando un altro dei tre slot rimasti nella 2ª fascia. Per sperare nel Pot 2 la Roma deve augurarsi che non si verifichi più di una sola delle seguenti situazioni: Il Liverpool vince la Champions; il Marsiglia vince l'Europa League; il Benfica o il Basilea superano il preliminare.(F.Bal.)riproduzione riservata ®