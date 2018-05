«Champions? Dipende da noi»

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Niente scatto Champions, la Lazio si ferma sul più bello. I biancocelesti nonostante la spinta dei 45mila dell'Olimpico non vanno oltre l'1-1 e adesso dovranno giocarsi fino all'ultimo l'ingresso nell'Europa che conta. Gelata da Barrow in gol dopo meno di 120'', la squadra di Inzaghi è riuscita a trovare il pareggio con Caicedo prima dell'intervallo ma nel finale è stata salvata da uno Strakosha super, bravo ad annientare due nitide palle gol agli orobici. Stanca e senza troppe idee la Lazio ha pagato più del dovuto le assenze soprattutto di Radu e Parolo e con molte probabilità dovrà fare i conti con quella di Luis Alberto costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare alla coscia destra (sospetta lesione di primo grado). Al contrario la squadra di Gasperini è apparsa molto più vivace e brillante e alla fine si è dovuta accontentare di un pareggio che le sta stretto. Inzaghi non cerca scuse: «A volte bisogna fare i complimenti all'avversaria. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, siamo a 180 minuti da un sogno che potrebbe diventare realtà. Dobbiamo fare tutto noi, dagli altri abbiamo ricevuto sempre poco». Resta da capire il motivo di un calo di rendimento così drastico: «A differenza delle ultime gare l'approccio non è stato buono adesso dovrò capire se è dipeso da noi o dall'Atalanta. Abbiamo preso un gol quando eravamo in quattro sulla palla. Non è facile quando prendi subito una rete contro una squadra come quella di Gasparini. Nel secondo tempo, Strakosha è stato il migliore in campo».Nulla è compromesso per la Champions anche se il tecnico vede una favorita in questa corsa a tre: «Essendo Lazio-Inter l'ultima partita, la Roma è avvantaggiata, ma anche lei dovrà fare punti». Soddisfatto il migliore in campo Strakosha: «Abbiamo dato tutto guadagnando un punto importante per pensare al meglio al Crotone per arrivare all'ultima in vantaggio. Non penso alle parate, per fortuna le ho fatte perché un punto lo meritavamo». Caicedo invece non ha dubbi: «Domenica a Crotone sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo». Fronte infortunati, domani accertamenti all'adduttore per Luis Alberto, esami di controllo anche per Radu, Parolo ed Immobile.riproduzione riservata ®