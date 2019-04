Champions con l'Udinese l'ultima chance per qualificarsi

ROMA Continua la preparazione della Lazio in vista del recupero contro l'Udinese in programma domani alle 19 allo stadio Olimpico, ultima chiamata per la Champions League. Tutti a disposizione del tecnico, unico assente Correa che lunedì è stato sottoposto a dei controlli per un fastidio alla schiena: potrebbe rientrare tra i convocati ma non partirà certamente tra i titolari. Lavoro in gruppo per Marusic e Radu, il tecnico Inzaghi ha mischiato le carte: provata la consueta difesa a tre prima con Patric, Luiz Felipe e Radu poi con Wallace, Acerbi e Bastos.

In attacco si va verso la coppia Caicedo-Immobile, nel mezzo mancherà certamente Luis Alberto, fermato per un turno dal giudice sportivo, Parolo è pronto a tornare dall'inizio. Ancora arrabbiata per l'arbitraggio di Rocchi nella sfida contro il Milan, intanto, la Lazio domani sera incrocerà nuovamente quel Giampaolo Calvarese che il 24 dicembre 2017 dopo la vittoria 4-0 sul Crotone rifiutò il gagliardetto che la Lazio gli aveva donato per solidarietà nei confronti del collega Giacomelli accusato per la disastrosa direzione di Lazio-Torino. Il bilancio resta comunque positivo: nei 16 incontri diretti 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. (E. Sar.)

