Cescon e Brühl esordi d'attore

Ci sono gli esordi alla regia di due attori di talento come Michela Cescon e il tedesco Daniel Brühl alla 67/a edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 27 giugno al 3 luglio tra il Teatro Antico e il Palazzo dei Congressi con il debutto alla direzione artistica di un inedito trio composto da Alessandra De Luca, Federico Pontiggia e Francesco Alò. Il concorso propone sei titoli tra opere prime e seconde, tra cui i due italiani Atlas di Niccolò Castelli con Matilda De Angelis e il film Netflix A Classic Horror Story di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, e due opere firmate da registe: Fractal dell'iraniana Rezvan Pakpour e Honeymood dell'israeliana Talya Lavie. Completano la lista Next Door, del già citato Brühl, black comedy thriller passata in concorso alla Berlinale, e il cinese Long Day di Yumo Luo. Fuori concorso c'è spazio per il cinema family con Peter Rabbit 2 e per il dramma post-apocalittico con La terra dei figli di Claudio Cupellini.

