Cesare Paladino, il gestore del «Grand hotel Plaza», ha patteggiato un anno, due mesi e diciassette giorni di pena per aver trattenuto due milioni e 47mila 677 euro della tassa di soggiorno versata dai clienti. L'accusa contestata dal pm Alberto Pioletti al padre della fidanzata dell'attuale Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è di peculato.

Dalle indagini è stato accertato che Paladino, 77 anni, ha omesso i versamenti per cinque annualità, tra il 2014 e il 2018. Ogni cliente deve versare 7 euro all'albergo in cui è ospitato. Il titolare poi si occupa di girare la somma al Comune entro il sedicesimo giorno della fine di ciascun trimestre solare: un deadline mai rispettata da Paladino, amministratore unico della società Unione esercizi alberghieri di lusso srl, che gestisce la struttura. Ma, con il patteggiamento, la partita per Paladino non si è ancora conclusa: c'è ancora il contenzioso degli interessi verso il Cmpidoglio che ammontano a 400mila euro.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

