Certificato vaccinale obbligatorio per tutti anche alla Camera

Green pass obbligatorio per tutti alla Camera. La decisione, presa dai capigruppo di Montecitorio, è stata ratificata ieri sera dall'ufficio di presidenza. Il costo dei tamponi per i deputati sarà a carico del Fondo di solidarietà alimentato dai loro contributi.

«C'è un principio che rivendico dal primo momento in cui sono stato eletto Presidente della Camera: quello che vale per i cittadini vale allo stesso modo per i deputati. Non c'è stato e non ci sarà spazio per nessun trattamento privilegiato», ha commentato il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi alla decisione.

Sono previste anche delle sanzioni per chi forzasse il divieto, già previste ad esempio per chi in Aula sta senza mascherina: si tratta della sospensione da due a 15 giorni con relativa perdita della diaria», che vale 206 euro al giorno.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 05:01

