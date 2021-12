Certificati verdi falsi ma funzionanti, blitz in tutta Italia

I green pass erano veri, e alla scansione delle app davano luce verde. Ma era falso che il possessore fosse vaccinato: per metterselo in tasca non aveva fatto l'iniezione, ma sborsato tra i 50 e i 100 euro. Incassati da un'organizzazione che aveva messo in piedi un efficace sistema per carpire dalle farmacie i codici di autorizzazione. Ieri è scattato in tutta Italia il blitz della polizia postale, su mandato della procura di Napoli: 40 perquisizioni in sei regioni (Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Veneto) e 120 green pass tarocco trovati nelle mani di altrettanti clienti.

Indagate i 15 hacker che avevano messo in piedi il sistema: non violavano i sistemi informatici nazionali per la creazione delle certificazioni, ma riuscivano a generare i green pass utilizzando le credenziali di accesso sottratte alle farmacie. Spesso bastava una telefonata, oppure inviavano ai farmacisti mail che simulavano quelle istituzionali del sistema sanitario. Così i farmacisti erano indotti a collegarsi a un sito web identico a quello ufficiale. E qui digitavano codici che gli hacker usavano per i falsi green pass, che poi vendevano via web.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA