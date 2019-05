Cerimonia ieri in Campidoglio per la premiazione degli ambasciatori Doc Italy, associazione no profit con la mission di promuovere l'Italia e le sue eccellenze. A presentare l'evento Camilla Nata e Anthony Peth.

Tra i maestri del gusto, «che si distinguono per conoscenza delle materie prime, scelta dei prodotti, una cucina sana e una continua ricerca e sperimentazione creativa», ci sono: il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo (ambasciatore Doc Italy per la Pizza Campania); lo chef Giuseppe Di Iorio (ambasciatore del Gusto Doc Italy per Roma); Gabriele Bonci (ambasciatore Doc Italy del Gusto per la panificazione Roma); la maestra pastaia Angela Fiorini (ambasciatrice Doc Italy del Gusto Roma); la chef Laura Marciani (ambasciatrice del Gusto Doc Italy per il Lazio); la maestra pizzaiola Lella Gallifuoco (ambasciatrice Doc Italy per le pizze fritte Napoli) e il maestro pizzaiolo Vincenzo Florio (ambasciatore Doc Italy per la Pizza Bari). (P.L.M.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

