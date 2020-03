CERCASI SPORT DISPERATAMENTE

Daniele Petroselli

ROMA - Il Coronavirus rischia di cancellare Roma dal calendario degli eventi sportivi nazionali e internazionali più importanti. Alla luce del Decreto del Consiglio dei Ministri, che pone un grosso limite a tutte le manifestazioni fino al prossimo 3 aprile, la Capitale infatti è la città che più subirà conseguenze. Scompare praticamente la grande atletica. Di ieri la conferma della cancellazione dell'edizione 2020 dell'Acea Run Rome The Marathon, in programma domenica 29 marzo, che avrebbe portato in strada quasi 100mila tra atleti e amatori, con un indotto di quasi 35 milioni di euro. Una notizia che arriva pochi giorni dopo l'annullamento della RomaOstia, la mezza maratona più partecipata d'Italia (20mila runners), che doveva disputarsi questa domenica. Un dramma vero, vista anche la mancanza del Golden Gala, spostato quest'anno al San Paolo di Napoli per i lavori allo stadio Olimpico in vista degli Europei di calcio. Già, perché a pagare a caro prezzo l'allarme Covid-19 è anche il mondo del pallone, che vedrà partite a porte chiuse. Con un calendario che, per via dei rinvii, è ancora in via di evoluzione, a farne maggiormente le spese sarà la Roma, che dovrà fare a meno dei tifosi sia in campionato contro la Sampdoria (15 marzo) che in Europa League (19 marzo la sfida con il Siviglia), mentre i biancocelesti dovrebbero rimanere senza tifo il 22 marzo per la gara contro la Fiorentina, con mancati incassi di oltre 3 milioni di euro. Rinviata anche la sfida del Sei Nazioni di rugby tra Italia e Inghilterra, in programma il 14 marzo, per la quale erano attesi oltre 60mila spettatori, dei quali 25mila dall'Inghilterra, con un mancato incasso che si attesterebbe sui 2,5 milioni di euro. Per questo il Board del torneo è pronto a tornare nella Capitale più avanti (si parla di fine ottobre). Ma se l'emergenza dovesse continuare, per Roma sarebbero a rischio tanti altri eventi. A partire dalla Formula E, in programma il 4 aprile, ma con prove che si dovrebbero disputare venerdì 3 aprile, giorno ultimo della quarantena decisa dal Governo: Roma perderebbe oltre 40 mila spettatori e un indotto che si avvicina ai 20 milioni di euro. A fare due conti, sono oltre 200mila spettatori in totale.

E poi l'Appia Run, la corsa podistica del 14 aprile e, spingendoci anche a maggio, gli Internazionali d'Italia di tennis e il Trofeo Settecolli di nuoto. Per non parlare degli Europei di calcio, con ben tre sfide dell'Italia nella Capitale da tutto esaurito, di cui la prima è la sfida inaugurale. Un quadro surreale che non accenna a scolorire.

Venerdì 6 Marzo 2020

