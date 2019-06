Cercasi scambisti Giallo sui manifesti

L'appello è quantomai singolare: «Cercasi scambisti». E singolare (per non dire bizzarra) è anche la decisione di posizionare proprio questi strani cartelloni, comparsi in alcuni quartieri di Roma, accanto ad altri manifesti di una nota ditta di mobili che recita: «Lo facciamo sui letti e sui divani...». Tanto che qualcuno scherza sul web: «Si daranno appuntamento?».

Ora se questa è una strategia di marketing (geniale non c'è che dire) non ci è dato sapere, ma il web si interroga su chi ci sia dietro questi manifesti che stanno diventando virali sul web: dal Flaminio ai Parioli questi cartelli sono spuntati misteriosamente e stuzzicano la curiosità dei romani. Dietro questa singolare ricerca di scambisti non un marchio, un numero di telefono, un riferimento: che sia la promozione di un film? Di un disco? La trovata per pubblicizzare una linea di abbigliamento o un sexy shop? Qualche mese fa, sempre nella Capitale, altri cartelloni che recitavano frasi d'amore avevano suscitato la curiosità di passanti, per poi scoprire che si trattava della promozione dell'ultimo album di Coez. Insomma una moda questa che sta prendendo sempre più piede. Per il divertimento dei romani.(S. Uni.)

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

