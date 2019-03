Centrodestra inarrestabile, Bardi governatore. M5s flop

Alessandra Severini

Nuova vittoria del centrodestra alle elezioni regionali. Stavolta, dopo i successi di Molise, Abruzzo e Sardegna, l'alleanza Lega, FI, FdI conquista la Basilicata, con l'ex generale della Guardia di Finanza, Vito Bardi. In una regione governata per 25 anni dal centrosinistra, Bardi ha ottenuto, secondo le prime proiezioni, il 42,4% ma potrebbe, a dati definitivi, registrare una vittoria ancora più netta. Staccato Carlo Trerotola, farmacista potentino, candidato del centrosinistra proveniente dalla società civile, con il 33%. Solo terzo il candidato governatore del M5s, Antonio Mattia, al 20%. Valerio Tramutoli, professore universitario, in campo per la lista La Basilicata Possibile' ha ottenuto comunque un buon 4,6%.

L'affluenza finale è stata del 53,5%, sei punti in più rispetto alle precedenti regionali del 2013 quando si era fermata al 47,6%.

Nell'ultimo test elettorale prima delle europee del 26 maggio, la Lega si conferma lanciatissima: anche il Basilicata è stato il Carroccio a trascinare la lista di centrodestra, con un risultato vicino al 17. Bene anche FI all'11,5% e FdI al 6,3%. Il centrosinistra, nonostante la sconfitta con scarto rilevante, ha comunque tenuto nel complesso, attestandosi sopra il 30%. «Il centrosinistra conferma la sua netta ripresa rispetto alle elezioni politiche dello scorso anno» nota Marina Sereni, coordinatrice enti locali del Pd. Ma i dem, alla prima prova elettorale del segretario Nicola Zingaretti, si sono fermati intorno al 10%. Deludente il risultato del M5s, che alle elezioni politiche 2018 in Lucania aveva toccato la quota record del 44%. Il risultato riaccende la polemica interna fra i pentastellati, mentre la vittoria del centrodestra spinge Forza Italia a chiedere ancora una volta a Salvini di staccare la spina al governo. «Mi auguro dice il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani - che la Lega lo faccia dopo le europee, se non intende perdere consensi e essere considerata corresponsabile di questo pessimo governo».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA