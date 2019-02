Centrodestra-Centrosinistra: testa a testa. Altro tonfo M5s

Alessandra Severini

La presidenza della Regione Sardegna si gioca con un testa a testa all'ultimo voto fra Christian Solinas candidato dell'alleanza Lega-FI-FdI e Massimo Zedda sostenuto dal centrosinistra. Fuori dalla partita, invece, Francesco Desogus candidato presidente del M5s (fermo fra il 13,5 e il 17.5%). Secondo gli exit poll della serata di ieri, forniti dal consorzio Opinio Italia (lo spoglio è iniziato solo questa mattina), la presidenza verrà assegnata per una manciata di voti: Solinas, senatore e leader del Partito Sardo d'Azione, voluto fortemente da Salvini come candidato, sarebbe fra il 36,5 e il 40,5%. Zedda, sindaco di Cagliari ex Sel e oggi indipendente di sinistra, fra il 35 e il 39%.

Il voto delle coalizioni appare invece molto differente, segno che il 43enne Zedda, si è avvantaggiato del voto disgiunto raccogliendo i frutti del suo stretto legame con il territorio. La coalizione di centrodestra sarebbe infatti fra il 43 e il 47%, 14 punti sopra la coalizione di centrosinistra fra il 27 e il 31%, con il Pd che tiene, ottenendo fra il 12,5 e il 16,5%. La Lega ha ottenuto un buon risultato (12-16%), FI sarebbe fra il 6 e il 10%. Il Movimento 5 stelle si consola rimanendo il primo partito fra il 14,5 e il 18,5 ma la flessione è evidente rispetto alle politiche, dove aveva raggiunto il 42%.

L'intera giornata elettorale si è snodata fra polemiche e qualche tensione. Oltre alle proteste dei pastori, i partiti si sono beccati ancora una volta sulla violazione del silenzio elettorale, rotto, come già accaduto durante le votazioni in Abruzzo, dal ministero dell'Interno Matteo Salvini e dai suoi tweet. «Se pensate anche voi che sia una buona idea ripopolare la Sardegna con gli immigrati (!), come vorrebbe un assessore del PD, oggi votate loro. Per tutti gli altri c'è solo il voto alla LEGA!» aveva esortato sui social il ministro a urne ancora aperte e poi, già certo della vittoria, aveva assicurato: «Per il governo non cambia niente. Si va avanti per cinque anni». Le opposizioni si sono dette indignate. Polemiche anche a seguito di un falso messaggio in cui Di Maio invitava i sardi a votare per Massimo Zedda. Si trattava in realtà di un fake.

