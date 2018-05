Centro, Ncc e pullman ovunque

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiAvete mai visto un pullman turistico di 25 metri parcheggiato in doppia fila? Bene, a via Milano, ieri mattina, ce n'erano due. Sono le 11 di un tranquillo martedì e i torpedoni, così come le decine di van Ncc (rigorosamente dei comuni fuori Roma), sono parcheggiati lungo tutta la strada. Persino sotto al tunne. Fino a largo del Tritone.Di vigili neanche l'ombra. Eppure siamo nel cuore di Roma. A cavallo tra il palazzo di Bankitalia, il Quirinale e piazza di Spagna. Eppure i bisonti fanno manovra, invadono le carreggiate opposte, si spostano, cercano spazi liberi. Tutto nella massima tranquillità. Quella tranquillità che non hanno gli automobilisti in fila perché la strada è bloccata dai bus turistici. Passano 35 minuti e la situazione peggiora anche. I van neri raddoppiano e posteggiano persino sui marciapiedi di via Nazionale e sotto la scalinata del Palazzo delle Esposizioni. Indisturbati e senza alcun agente a mettere fine a questa follia. Una deregulation totale che andrebbe contrastata con forza e che invece puntulmente si ripete. Dal lunedì alla domenica. A tutte le ore.Chi manca in questa puntualità sono i vigili urbani. Basterebbe un agente fisso per pagare tutti gli straordinari del Corpo: visto che la multa per divieto di sosta dei torpedoni sfiora i mille euro. E invece no. Si consente di fare a questi signori i padroni.Mettendo a repentaglio anche la vita dei motociclisti che, una volta usciti dalla galleria Umberto I, si trovano davanti l'ostacolo in manovra cadendo rovinosamente. Per non parlare del traffico: impazzito per ore per colpa di pochi padroni della strada che scambiano il centro di Roma in una sorta di ceck point di periferia.riproduzione riservata ®