Centri sociali e Forza nuova in piazza pomeriggio di paura alla Sapienza

Un pomeriggio di paura. Tensione. E rischio di scontri altissimo. Da una parte i collettivi universitari. Dall'altra l'ultradestra di Forza Nuova. Al centro quasi duemila agenti in assetto anti-sommossa.

Slogan, urla e qualche accenno di rissa. «Il fascismo non è un'opinione». E ancora: «Sono assassini. Non ci metteranno mai piede qui. Sapienza è antifascista». Migliaia di ragazzi, striscioni e cori davanti alla facoltà di Lettere dell'università La Sapienza di Roma in attesa del sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, invitato nel pomeriggio a un seminario sulla Convivenza.

L'ex sindaco pro-migranti e simbolo dell'accoglienza, accolto al suo arrivo in piazzale Aldo Moro sulle note di Bella Ciao e del coro Siamo tutti Mimmo Lucano, è stato travolto da una marea umana di sostenitori e lunghissimi applausi. Salvini è uno di quelli che ha creato un clima di odio e di divisioni. Noi siamo l'onda rossa che contrasta l'onda nera che sta oscurando i nostri orizzonti, ha detto Lucano al primo contatto con gli studenti.

«Un'emozione indescrivibile, mi sento uno di voi. Sono emozionato - ha detto il primo cittadino - Sono rimasto quello che ha seguito un sogno di umanità e democrazia. Il sogno continuerà fino alla fine». cortato da centinaia di persone, Lucano è stato accompagnato in una gremitissima Aula 1.

Intanto in piazza Confienza, a diverse centinaia di metri dalla città universitaria, contro l'intervento dell'ex sindaco di Riace, il comizio di Forza Nuova. Al grido di Boia chi molla e Me ne frego, i militanti guidati da Roberto Fiore hanno esposto lo striscione Mimmo Lucano nemico dell'Italia. Tra fumogeni e bandiere nere con il simbolo FN, i circa 50 manifestanti in corteo, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine per evitare disordini. Un ragazzo è stato aggredito dai militanti di Forza Nuova all'esterno della biblioteca Nazionale, colpito con uno schiaffo in pieno volto a seguito di uno scambio verbale. Bisogna avere fiducia nelle persone non vivere nel pregiudizio. Se riuscirò a convincere anche solo una persona a scegliere l'umanità, avrò raggiunto il mio obiettivo, ha detto Lucano al termine del suo intervento. Come sluto una standing ovation e Bella Ciao intonata da tutti i presenti.

