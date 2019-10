Centrale Preneste l'infanzia è in gioco

Federica Piccini

Sarà Vinnie, un folletto del bosco, puro e gentile di cuore, vittima di scherzi e prese in giro, da parte di cavalieri, fatine e contadini, ad inaugurare la nona edizione della rassegna Infanzie in gioco più di duemila le presenze della passata stagione - organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro.

Ventisei spettacoli, fino ad aprile, per far viaggiare i piccoli spettatori nel mondo della fantasia e della parola raccontata. In palcoscenico, la domenica pomeriggio, compagnie provenienti da tutto il territorio nazionale. Si comincia con La grotta del Mutamembra. Un lavoro frutto della Residenza Giovani Centrale Preneste 2019 scritto da Gabriele Traversa e interpretato da Fabio Traversa e Tommaso Lombardo. Per parlare di bullismo. Il 20/10 andrà in scena Tana libera tutti, di e con Massimiliano Maiucchi e Daniele Miglio, giochi linguistici in rima. Mentre il 3/11 Semi di musica, percorso ludico-musicale, a cura dell'Aigam, alla scoperta della propria voce, del proprio corpo, del ritmo e della coralità. Il 9/2 e il 16/2 due spettacoli storici, Omero Odissea e La nascita di Roma. Non mancheranno alcuni classici della rassegna, Strega Bistrega, Nella pancia di papà, riscrittura di Cappuccetto Rosso sul rapporto tra un papà e una figlia e Ciao Buio.

