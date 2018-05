Centrale del latte festeggia le mamme visite, eventi e laboratori per i bimbi

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una giornata speciale per una Festa della Mamma unica: si svolgerà infatti domenica, dalle 9 alle 19, presso la Centrale del Latte di Roma, marchio del Gruppo Parmalat, la seconda edizione dell'evento che coinvolgerà centinaia di famiglie romane in un tour divertente e musicale alla scoperta degli stabilimenti dell'azienda.Circa 2mila i partecipanti attesi, divisi in 12 tour, uno ogni 50 minuti, che si accenderanno dalle 9 alle 18.20 di domenica. La partecipazione all'evento è possibile solo tramite prenotazione, chiamando da Lunedì a Venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 15.00 - ai numeri 06 41485263 O 06 41485213. L'inizio della visita guidata è a ritmo di musica, grazie alla coinvolgente presenza della band Riciclato Circo Musicale, che proporrà una musica di ispirazione decisamente old time ma alimentata dall'energia tipica della World Music e del Reggae. Con una caratteristica che li rende unici: quella di suonare con strumenti home made fatti con oggetti presi in garage o in cucina. Il tour prosegue con laboratori creativi di riciclo con le confezioni di latte usato.