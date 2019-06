Celle Gps e telecamere per risolvere il giallo

Telecamere, celle telefoniche e le dichiarazioni dei testimoni sotto la lente delle indagini della procura, per risolvere il giallo del ritrovamento dei cadaveri carbonizzati di Maria Corazza e Domenico Raco. La macabra scoperta di venerdì scorso, fatta dai vigili del fuoco intervenuti in via San Pancrazio a Torvaianica per spegnere le fiamme che avevano distrutto la Ford Fiesta ha aperto più piste investigative. Quella che nelle ultime ore, in attesa dell'autopsia di sabato, sta prendendo sempre più piede è l'omicidio suicido, anche se i carabinieri del reparto investigativo di Frascati non hanno ancora escluso definitivamente le altre ipotesi. Durante un delirio omicida, scaturito dal fatto che Maria voleva interrompere la presunta relazione che intratteneva con Domenico detto Mimmo il calabrese, quest' ultimo l'avrebbe massacrata a bottigliate, prima di incendiare la macchina dove la donna giaceva in fin di vita per poi lanciarsi anch'egli nel rogo.(E. Orl.)

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

