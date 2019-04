Celio, c'è il vandalo con il pastore tedesco

Ha iniziato spaccando gli specchietti retrovisori e i tergicristalli o delle auto parcheggiate al Celio. Poi è stata la volta delle selle di moto e motorini, dei muri su cui disegna improbabili svastiche o scritte idiote. Poi ha alzato il tiro mandando in frantumi i finestrini per rubare quel che trovava tra i sedili.

È caccia ormai, nelle stradine a due passi dal Colosseo, per un uomo di circa 45/50 anni che, cane al seguito (un incrocio di pastore tedesco), compie atti di vandalismo e furti. I residenti tra via dei SS Quattro, via di Villa Celimontana e via Capo d'Africa sono esasperati. E non solo loro. Visto che vengono prese di mira, infatti, anche le automobili e le moto di quanti, ogni sera, popolano la movida di via San Giovanni in Laterano.

Si tratta infatti di un'area già sotto osservazione per la forte movida che si crea con la presenza della gay street. Da qualche mese però si sono moltiplicati i casi, che nulla hanno a che fare con la presenza dei locali, di scritte vandaliche sulla carrozzeria di auto e moto, selle squarciate appositamente, finestrini in frantumi e scritte sui muri. Non sono mancate infatti diverse ingiurie alla volta del sindaco, ad esempio. Oltre, appunto, ai furti nelle macchine in sosta con danni tutti da sanare a spese degli ignari automobilisti che non immaginano di parcheggiare in un'area a rischio. Il responsabile: sempre lui, questo tizio dalla discutibile intelligenza che quasi tutte le notti prende di mira anche il fioraio di via SS. Quattro rubacchiando quello che trova. Gli esposti al commissariato sono numerosi e i residenti sanno bene che si tratta sempre della stessa persona. Ma, ora, hanno dalla loro parte anche le immagini delle telecamere che controllano i movimenti tra i negozi, i locali e le abitazioni private.

L'identikit sembra ormai chiaro, l'uomo è un volto noto nella zona e ora la polizia è sulle tracce per arrestarlo. Finalmente.(G. Par.)

