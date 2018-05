Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Celeste LudovisiUn giorno, tutto questo: è il futuro il tema della trentunesima edizione del Salone internazionale del libro di Torino, che da giovedì a lunedì 14 porterà sotto i riflettori grandi scrittori da tutto il mondo. Paese ospite, la Francia, con Eric Emmanuel Schmitt, Edgar Morin, Luc Lang e altri. Molti gli appuntamenti e i grandi autori. Sarà Javier Cercas a tenere la lectio magistralis che inaugurerà il Salone. Titolo, E pluribus unum: l'Europa e l'eroismo della ragione .Tra i big, anche Alice Sebold, conosciuta al grande pubblico dal 2002, con Amabili resti, il più grande successo editoriale di un'opera prima dopo Via col Vento. E ancora, Petros Markaris Guillermo Arriaga, Javier Marias. Alicia Giménez-Bartlett.Nell'anno della sospensione del Nobel per la Letteratura, Herta Müller, cui il premio è stato conferito nel 2009, si racconta in occasione del conferimento del Premio letterario internazionale Mondello. Poi, Michela Murgia, Erri De Luca, Roberto Saviano, Piero Angela. Il libro è declinato nelle sue tante anime. Il cinema ha la voce di Bernardo Bertolucci che dialoga con Luca Guadagnino, ma anche di Giuseppe Tornatore, Silvio Muccino e Laura Morante, al suo esordio letterario. Poi, l'arte - lectio magistralis di Vittorio Sgarbi, nonché di Philippe Daverio - e il fumetto, con Zerocalcare, Nova, Alberto Madrigal e Daniel Cuello. E la cucina con Antonino Cannavacciuolo. Grande spazio per l'attualità, con incontri sul caso Regeni e su #metoo. Perché il racconto del futuro parte, ovviamente, dall'analisi del presente.