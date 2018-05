Celeste Ludovisi Fausto Podavini, classe 1973, è uno dei grandi fotografi

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Celeste LudovisiFausto Podavini, classe 1973, è uno dei grandi fotografi premiati nell'edizione 2018 di World Press Photo: secondo nella categoria Long-Term Projects, con il progetto Omo Change, sugli impatti della costruzione di una grande diga in Etiopia. I suoi scatti - e quelli degli altri vincitori - sono, in prima assoluta italiana, a Palazzo delle Esposizioni, nella mostra World Press Photo 2018. Fotografia e giornalismo: le immagini premiate nel 2018.Come è nato Omo Change?«Ero in Africa per un altro lavoro, quando mi hanno parlato del progetto della diga. Tornato in Italia, ho studiato la questione e sono ripartito. Ho dedicato sei anni al progetto, autofinanziandomi e concludendo poi grazie a un grant della Fondazione Yves Rocher. Ho visto i cambiamenti davanti ai miei occhi e l'accelerazione negli ultimi due anni, dalla fine dei lavori della diga».Una storia molto diversa da quella per cui eri già stato premiato, anni fa, al World Press Photo.«Era un progetto sull'Alzheimer, documentato tutta nella mia città, Roma. Le storie sulle quali lavoro sono molto diverse. A volte le trovo io, a volte sono loro a trovare me».Ora su cosa stai lavorando?«Sto lavorando a un'altra storia capitolina, che ha come protagonista una delle drag queen più note della Capitale, la Karl. Voglio mostrare gli aspetti semplici di ogni vita».Cosa manca?«Non saprei dirlo, ma come negli altri lavori, non decido quando finire, sono le foto a dirmelo: quando vedo l'ultimo scatto, lo riconosco».riproduzione riservata ®