Celeste Ludovisi

Numerose le manifestazioni di vicinanza a Sergio Marchionne a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. È «certamente il numero uno dei manager italiani - scrive Silvio Berlusconi, dicendosi molto colpito dalla notizia - ha dimostrato di avere intuizione, coraggio, lungimiranza, competenza, ha garantito il futuro ad una grande azienda italiana come Fiat in un momento difficile». Rivolge «un pensiero di riconoscenza, rispetto e augurio» Matteo Salvini. Invita al «rispetto per il dolore dei suoi familiari, dei suoi più cari amici e dei suoi collaboratori» Luigi Di Maio. Matteo Renzi twitta: «Ha creato posti di lavoro, non cassintegrati». Intorno a Marchionne si stringe anche l'Abruzzo. «In questi momenti difficili - dice Camillo D'Alessandro, parlamentare Pd - siamo vicini a Marchionne non come uomo-manager ma come nostro concittadino».