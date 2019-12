Ceferin, offside da rivedere: «Così non Var»

ROMA - «Il Var è un casino. Non ero un fan. Ero molto scettico e posso dire che il risultato non mi piace. Sfortunatamente, non c'è più modo di tornare indietro». Sono le parole del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin al tabloid inglese Daily Mirror, sulla tecnologia che ormai aiuta gli arbitri nei più importanti campionati. Il numero uno del calcio europeo lancia anche una rivoluzionaria proposta sul fuorigioco: una sorta di tolleranza di 10-20 centimetri per l'offside rivisto al monitor. «Di questi tempi, rischi di essere in fuorigioco se hai il naso lungo», la spiegazione del numero uno di Ceferin, che rincara la dose: «Non credo che la tolleranza di uno o due centimetri per il fuorigioco sia sufficiente. Proporremo una tolleranza di 10-20 centimetri».

Ceferin ha parlato anche dei falli di mano: «In un incontro in Uefa il designatore Rosetti ha mostrato un fallo di mano, chiedendo se fosse sanzionabile o meno. La metà dei tecnici presenti ha detto di sì. l'altra no».

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA