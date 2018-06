Cede cornicione in pieno centro

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura, incredulità, rabbia ma per fortuna nessun ferito ieri mattina in via Milano, all'ingresso del tunnel che collega via del Tritone a via Nazionale. Qui, per cause ancora da accertare, è crollata una parte di un cornicione di un palazzo nel pieno del tridente romano. I calcinacci solo per un miracolo non ha colpito nessuno, visto che quel marciapiede è solitamente affollato di turisti e cittadini. La zona è stata transennata dai vigili e il passaggio interdetto, ma certo l'episodio avvenuto a pochi metri da dove un autobus prese fuoco aumenta le paure per i romani. Anche se quello di ieri è un piccolo cedimento sono tante le catastrofi che avrebbero potuto avere un epilogo tragico, la grande voragine aperta tra le strade della Balduina, il cedimento del manto stradale nel quartiere Montagnola solo per citare gli eventi più recenti.