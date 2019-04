CECCHINI CONTRO IL BUS

Simone Pierini

Spari su un autobus della linea 543 della Tpl, preso di mira da presunti cecchini in zona Tor Sapienza. Il mezzo è stato centrato lunedì sera (alle 20,30 circa) da due colpi esplosi da un'arma ad aria compressa in via Naide. A bordo, fortunatamente, solo il conducente che ha sentito un forte rumore provenire dalla parte posteriore della vettura e, spaventato, ha inchiodato e notato il vetro esploso.

L'autista ne è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Sapienza che hanno trovato due fori provocati dai proiettili. Si indaga per capire se alla base dell'agguato ci sia un gioco di qualche ragazzino o un atto premeditato.

Quello delle armi ad aria compressa non è il primo caso che colpisce la Capitale, così come altri atti di vandalismo hanno colpito nei mesi scorsi la linea Tpl: il 20 febbraio scorso un bus è stato colpito in pieno dal lancio di un sasso mentre transitava in via Candoni. Ma già nei primi mesi del 2017 furono diverse le segnalazioni in differenti quartieri della città.

Il più eclatante per similitudini è quello del marzo dello stesso anno quando a Fidene un autobus della linea 336 rimase colpito sul lato destro del parabrezza da diversi spari, piombini di acciaio per la precisione, in via Radicofani. Anche in questa situazione il mezzo era vuoto, l'autista ne uscì illeso e non ci furono feriti.

Ne seguirono poi i fatti risalenti al maggio del 2018 quando un automobilista fu colpito al collo da un proiettile a piombini mentre era alla guida in corso di Francia, nella zona nord di Roma. Ne seguirono altri negli stessi giorni, tra cui la denuncia di una donna alla quale fu colpito il gatto in terrazzo, creando allarme su un fenomeno in espansione. L'ultimo in ordine di tempo è invece quello dello scorso 29 marzo con un uomo di 39 anni rimasto ferito alla gamba sinistra da alcuni colpi sparati da un fucile a piombini mentre era nel giardino della sua abitazione di via della Colonnella a Lariano. Tuttavia secondo quanto testimoniato dalla madre della vittima l'episodio si legava a una lite tra vicini di casa. Ma queste armi sono legali? E quanto sono pericolose? Secondo la legge italiana le armi ad aria compressa sono in regime di libera vendita. Chiunque può acquistarle senza doverne denunciare il possesso.

Ma anche quelle in commercio possono risultate pericolose per le vittime, specialmente se il proiettile dovesse attingere ad organi delicati. Un altro pericolo legato a questo tipo di armi deriva anche da eventuali modifiche ai piombini utilizzati o all'arma stessa. In questi casi il possesso rientrerebbe immediatamente nell'illegalità.

