Ce l'ho, mi manca vita nuova ai giocattoli

Federica Piccini

I giocattoli come espressione di solidarietà e sostenibilità. Torna Ce l'ho Ce l'ho mi manca la manifestazione che, giunta alla sesta edizione, promuove il concetto di riuso e condivisione attraverso il semplice baratto dei propri giocattoli. Una giornata per sensibilizzare i più piccoli, ma anche le famiglie, al riuso, a non sprecare e a ridurre la produzione dei rifiuti. Per esempio, regalando i giocattoli con i quali non si gioca più. Un piccolo gesto dal quale si può partire per comprendere cosa è la condivisione. Organizzato da Family Welcome, il magazine web che racconta tutto ciò che si può fare con mamma e papà, dai viaggi ai ristoranti, ai laboratori e ai corsi, l'evento nasce in collaborazione con Save the Children. Saranno infatti i volontari dell'organizzazione che prenderanno in consegna i giochi da barattare, dando in cambio monete simboliche, ovvero dei gettoni. Con questi si potranno acquistare altri giochi. Gli invenduti saranno donati a case famiglia e ospedali pediatrici. Non solo baratto, in cartellone anche molti laboratori di erboristeria (prenot. treatwell.it), per creare creme e scrub del tutto naturali. E di viaggi, per imparare a conoscere il mondo (prenotazione musement.com). Infine un Christmas Market, con prodotti e servizi a misura di bambino.

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

