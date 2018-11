CAVIGLIA KO

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Manolas tiene in ansia la Roma. Non per quanto riguarda il mercato, ma per le sue condizioni fisiche. Il difensore era partito titolare nella sfida della Nations League tra Grecia e Finlandia, ma ha dovuto lasciare il campo al 28° (al suo posto Siovas) per un problema alla caviglia destra. Kostas è caduto male dopo un contrasto aereo e ha provato a rimanere per 7 minuti in campo prima di chiedere il cambio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore e c'è il rischio che possa trattarsi di una distorsione.ROMA PER COX - Una bella notizia, invece, arriva dall'Irlanda. Pallotta ha effettuato, infatti, una prima donazione di 150 mila euro alla famiglia di Sean Cox, il tifoso pestato da 3 ultras giallorossi prima di Liverpool-Roma. Il club lavorerà al fianco della famiglia per iniziative di raccolta fondi che contribuiranno a sostenere i costi le cure. «Orgoglioso della mia società», ha twittato Monchi.(F. Bal.)