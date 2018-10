Catturato un maniaco seriale ha ucciso e tentato due stupri

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario Fabbroni«Una persona pericolosa, assolutamente priva di controllo e di empatia verso le vittime».Così i magistrati della Procura di Modena definiscono Raffaele Esposito, il 34enne originario di Napoli ma residente nel Modenese finito in carcere perché accusato di aver commesso un omicidio, una violenza sessuale e un tentato sequestro di persona ai danni di tre donne. Sceglieva tutte le sue vittime con le stesse caratteristiche fisiche: «Erano magre ed esili, persone che lui considerava deboli e poteva facilmente sopraffare», spiega il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Modena Stefano Nencioni.Una sequenza terribile. La mattina del 24 agosto a Zocca il maniaco seriale avrebbe violentato una donna che conosceva, dopo averla imbavagliata e bendata. Poi la notte tra il 29 e il 30 agosto a Modena avrebbe ucciso una prostituta 31enne rumena, Neata Vasilica Nicoleta, per poi bruciare il cadavere a San Donnino, alle porte della città. Infine, il 2 settembre, avrebbe tentato di sequestrare una 18enne a Savignano sul Panaro, qualificandosi come appartenente all'Arma e desistendo dopo la reazione della vittima. Prprio quest'ultimo assalto è risultato fatale perché la scena è stata interamente ripresa dalla telecamera di un'abitazione privata puntata sull'ingresso e sulla strada, visto che il tentato rapimento è avvenuto in pieno giorno.«C'è la forte possibilità che l'assassino avrebbe colpito ancora, la violenza e il sadismo che ha messo nei suoi atti fanno ritenere che avrebbe continuato a colpire tranquillamente - chiariscono ancora gli investigatori -. Dalla violenza carnale perpetrata, si capisce che ha uno spregio della vittima, la volontà di umiliarla, di farle male. È un uomo che ha problemi con le donne». Insomma, un odio profondo. Due gli elementi decisivi per l'identificazione del killer: un chiodo endomidollare che era stato impiantato nell'arto inferiore della prostituta uccisa e bruciata (a seguito di un incidente stradale) e un frammento bruciato di un libro di scuola che apparteneva alla figliastra dell'accusato.«In particolare quel chiodo - racconta il comandante Nencioni - viene prodotto da una ditta americana. L'abbiamo chiamata ed è risultato che ne ha venduto solo due in Italia».riproduzione riservata ®