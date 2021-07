Catturato a Parigi Maurizio Di Marzio, l'ultimo br ricercato

A fine aprile era riuscito a sfuggire all'operazione Ombre rosse, il maxi blitz della polizia francese. La latitanza di Maurizio Di Marzio, 61 anni, l'ultimo ex terrorista per il quale l'Italia chiede l'estradizione, è finita ieri mattina a Parigi. Militante delle Brigate rosse negli Anni di Piombo, è stato condannato per diversi atti di terrorismo e la sua pena non è ancora prescritta. Deve infatti ancora scontare cinque anni e nove mesi di carcere, su una condanna a 14.

Di Marzio - che a Parigi si era insediato all'inizio degli anni 90, grazie alla dottrina Mitterand, ed ha gestito per decenni un ristorante italiano - è legato all'attentato al dirigente dell'ufficio di collocamento di Roma Enzo Retrosi, nel 1981, e al drammatico tentato sequestro del vicecapo della Digos della capitale Nicola Simone, nel 1982. Più volte si è detto un «perseguitato». «Ho fatto un sacco di cose stupide, ma sono cambiato», ha detto in un'intervista di qualche anno fa. «Non ho mai ucciso nessuno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

