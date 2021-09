«Catasto, la riforma ci sarà ma nessuno pagherà di più»

La riforma del catasto sarà «un'operazione di trasparenza ma non si pagherà né più né meno di prima». Parola del premier Mario Draghi che comunque conferma l'intenzione del governo di rivedere le rendite catastali pur avendo coscienza che «ci vorranno anni».

Il presidente del Consiglio ha anche rassicurato: non saranno messe tasse sulla prima casa. Già nel prossimo Cdm si discuterà della riforma: sarà soprattutto un percorso di emersione degli immobili fantasma e revisione delle rendite. Le rassicurazioni non sono bastate e la strada si annuncia tutta in salita visto che pezzi della stessa maggioranza di governo sono contrari.

Salvini prevede già che la riforma «sarà una fregatura per gli italiani». Critiche anche da Forza Italia. Dall'opposizione Giorgia Meloni accusa Draghi di essersi allineato al Pd.(A.Sev.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

