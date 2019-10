Catania, i genitori fuori dall'ufficio e il cartellino lo timbrano i figli

Mario Landi

Dipendenti che strisciano il badge per i colleghi assenti, ma anche ragazzini che lo facevano sistematicamente per i loro familiari, perfino davanti a personale compiacente dei vigili urbani.

Sono alcune delle irregolarità registrate da telecamere nascoste dei carabinieri del comando provinciale di Catania che - dal mese di maggio a luglio del 2015 - hanno ripreso con una telecamera nascosta il segna orario dei dipendenti del Comune di Piedimonte Etneo.

Per 48 di loro la Procura ha emesso un avviso di conclusione indagini che ipotizza il reato di truffa aggravata; 23 avevano un contratto a tempo determinato.

Dalla visione delle immagini e da servizi di osservazione e pedinamento, è emerso che gli impiegati «sistematicamente, dopo aver timbrato il proprio badge, si assentavano dal posto di lavoro per dedicarsi alle attività più disparate: fare la spesa, distribuire quotidiani, curare i propri interessi nelle loro abitazioni private o nelle seconde case di campagna».

Registrati dai carabinieri anche i movimenti di una furbetta che, durante le indagini, ha sempre violato orario e presenze - tutti i giorni - tranne quando era in ferie. Una dirigente, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe imposto a due dipendenti del Comune di alterare manualmente il software che registra le presenze per farla risultare presente. «Appare oltremodo significativo, ai fini della comprensione dell'elevata percezione d'impunità da parte degli indagati - osserva la Procura di Catania - il fatto che siano stati talvolta utilizzati anche dei minorenni per la vidimazione dei badge. In un'occasione, il baby-furbatto ha agito alla presenza di una ispettrice della polizia municipale».

Il sindaco Ignazio Puglisi ha commentato le notizie di stampa su Facebook osservando che chi «in passato ha sbagliato deve pagare» e ha annunciato che «il Comune di Piedimonte Etneo si costituirà parte civile nell'eventuale processo». «Eventuale - ha sottolineato - perché ad oggi nessun rinvio a giudizio è stato disposto e, fino a prova contraria, vige il principio della presunzione di innocenza».

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

