Cataldi papà e la gioia esplode sui social

ROMA Nonostante la pesante sconfitta contro l'Atalanta Danilo Cataldi può sorridere: il centrocampista della Lazio è diventato papà. E' stato lui stesso ad annunciarlo tramite un post su Instagram dove ha pubblicato la foto del piccolo Tommaso, appena venuto al mondo, insieme alla mamma Elisa Liberati. Grande festa nel mondo biancoceleste anche la società ha celebrato il lieto evento facendo gli auguri via social. Il giocatore, tra i protagonisti dell'ultimo derby vinto contro la Roma con la rete del definitivo 3-0, ha dedicato al figlio e alla moglie un pensiero sul popolare social network: «A te che da oggi mi cambierai la vita per sempre. A te che mi hai donato la gioia piú grande! Ti amo amore @elilibe benvenuto Tommaso».

Novità infine per quanto riguarda il calcio femminile: la Lazio dalla prossima stagione inaugurerà la scuola calcio dedicata alle giovani aquilotte. Tutte le ragazze nate tra il 2007 e il 2012 potranno candidarsi e vivere questa nuova avventura per vestire anch'esse la maglia della società più antica della Capitale. (E.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA