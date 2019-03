Cataldi fissa gli obiettivi: «Rinnovo e 4° posto»

ROMA - «Ero certo che avrei fatto qualcosa di speciale». Danilo Cataldi, protagonista nel derby con la rete del 3-0, torna sulla vittoria contro la Roma: «Per un romano come me non è una settimana normale racconta a Rai Radio 1 Sport nella trasmissione Il mattino ha l'oro in bocca: «È una sensazione incredibile ma pensiamo già alla Fiorentina». Speranzoso sul possibile rinnovo del contratto che scade nel 2020: «Non me ne occupo io ma è sempre una conseguenza di quello che si fa: mi piacerebbe rimanere qui a lungo». Tra quarto posto e vittoria in Coppa Italia il centrocampista non ha dubbi: «Penso che la Lazio, per il percorso che ha fatto in questi anni, meriti di andare in Champions League e giocarsela dopo tanti anni». Un traguardo raggiungibile: «La vittoria contro la Roma ci rilancia e ci dà fiducia. Le partite che verranno sono fondamentali per continuare questa corsa». Intanto, Milan Badelj è stato convocato dal ct della Croazia Dalic per le partite del 21 marzo contro l'Azerbaigian e del 24 marzo contro l'Ungheria, valide per la qualificazione a Euro 2020. (E.Sar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA