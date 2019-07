Castel Sant'Angelo I racconti e le storie

Federica Piccini

ArtCity, il progetto di iniziative culturali nato nei musei e per i musei, apre anche ai più piccoli, dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie. Per vivere, con nuove modalità, il patrimonio storico, artistico e architettonico del Polo Museale del Lazio. Per visitare e conoscere il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e per assistere a spettacoli teatrali indirizzati alle nuove generazioni, curati da Casa dello Spettatore.

Un viaggio ludico-educativo che accompagnerà gli spettatori-visitatori nel corso di una esperienza a tutto tondo, facendo dialogare museo e teatro. Ogni appuntamento, due percorsi di visita in contemporanea. Uno per i bambini e uno per gli adulti che li accompagnano, e un laboratorio sugli spettacoli. Al termine, i due gruppi si ritroveranno nella suggestiva cornice del cortile Alessandro VI per assistere agli spettacoli. Il 3/8 alle 20 Storia tutta d'un fiato, la vicenda del conte Narco, riverito, rispettato, temuto e apprezzato, ma con un piccolo grande problema che solo il mago Antolfo può guarire. Il 18/8 L'anatra, la morte e il tulipano, strana e inaspettata amicizia fra l'anatra e la morte narrata attraverso un linguaggio coreografico fatto di corpi, movimenti e voci. Il 23/8 Il soffio di Sofia, il 24/8 Rana Rana, l'1/9 Racconti dal bosco e l'8/9 Caro orco.

riproduzione riservata ®

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA