Castel romano e Teatro Sistina in partnership

Un incontro che si può definire magico e forse inevitabile, quello tra Castel Romano Designer Outlet e il Teatro Sistina.

Annunciata ieri nel Teatro dei più grandi artisti di sempre la partnership annuale del Centro McArthurGlen con il Sistina, che prevede attività congiunte e momenti sorprendenti per i clienti delle due realtà romane, come riduzioni speciali per la biglietteria del Teatro e lo shopping presso il Designer Outlet in diversi momenti della stagione. Parte oggi inoltre un'attività continuativa di comunicazione congiunta delle due realtà on line e off line, nata dalla convinzione di parlare a pubblici affini.

E ancora, il Teatro Sistina riserverà grandi sorprese al pubblico di Castel Romano, trasferendo assaggi dei propri spettacoli nelle piazze del Designer Outlet.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

