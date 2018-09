Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaUna lunga colonna di fumo nero, che sembrava toccare le nuvole, ha oscurato la luce del sole sulla Pontina, a pochi chilometri da Roma. Ancora un vasto incendio di rifiuti tossici al campo rom di Castel Romano, che ha costretto i vigili del fuoco di Pomezia a intervenire per l'ennesima volta. Le fiamme sarebbero divampate martedì poco dopo le 12, facendo allarmare i tanti automobilisti che percorrevano quel tratto di strada.Nel rogo è bruciato di tutto: plastica, bombole del gas, bombolette spray, rifiuti di cantieri e materiale di scarto da traslochi. E ancora: passeggini per bambini, elettrodomestici, gomme vecchie, cd musicali, giocattoli per bambini, carcasse di autovetture e furgoni, divani, vasche da bagno, sanitari.Gli interventi dei vigili del fuoco nella zona del campo rom sarebbero ormai giornalieri. Si tratterebbe di incendi dolosi, ma è stato accertato che non sarebbero solo gli abitanti della baraccopoli a scaricare i rifiuti. Dalle indagini sarebbe emerso che anche molti esterni avrebbero approfittato della situazione di degrado per smaltire abusivamente l'immondizia in quell'area.I residenti di Castel Romano chiedono l'allestimento di un sistema di controllo con telecamere e maggiore sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.Non è infatti la prima volta che un rogo doloso divampa nella zona. Lo scorso luglio le fiamme hanno avvolto il cimitero delle auto rubate, sempre nell'area adiacente al campo rom. E anche in quell'occasione sono dovuti intervenire i mezzi antincendio. Ci sarebbero volute tre ore di lavoro per domare le fiamme, che avrebbero incenerito decine di auto rubate, sterpaglie, rifiuti e perfino materiale tossico. Anche in quel caso sarebbe arrivato il disperato appello dei residenti, che chiedevano alle autorità e al comune di Roma di intervenire per porre fine ai roghi dolosi.La discarica abusiva e il cimitero delle auto rappresenterebbero una bomba a orologeria per i residenti delle zone circostanti e per gli stessi abitanti della baraccopoli. Il grande insediamento rom di Castel Romano conterebbe circa 500 presenze. I nomadi vivono in roulotte e container, in una condizione di profondo degrado. A pochi chilometri dalla Capitale.