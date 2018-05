Castel Giuliano in rosa

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia CamilliApre al pubblico, in occasione della Festa delle Rose, domani e domenica, lo splendido giardino di palazzo Patrizi a Castel Giuliano, (foto) famoso per la bellezza dei suoi prati, per gli alberi secolari, la collezione di rose e le bordure fiorite. Nel giardino del castello si svolgerà la 24esima mostra-mercato dove vivaisti-produttori esporranno varietà di rose speciali, botaniche antiche e ibridi non ancora conosciuti. Non solo rose, ma anche le piante che le accompagnano come le clematidi, particolari varietà di ortensie, erbacee da fiore insolite, acquatiche, pelargoni, ortive, bulbi, aceri. Tra gli eventi: domani alle 12 Giuppi Pietromarchi, autrice di libri di botanica e giardiniera, parlerà del suo libro Morocco in bloom; nell'aranciera settecentesca saranno in esposizione i tessuti Indoroman di Gaia Franchetti studiosa del patrimonio tessile indoeuropeo; da ammirare anche la settecentesca chiesa del castello decorata dall'Ente Floreale per Amatori (che terrà brevi corsi dimostrativi).riproduzione riservata ®