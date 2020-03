«Cassonetti in fiamme, ruote tagliate, atti di vandalismo in scuole e parchi. Negli ultimi giorni nel Municipio VII si sono verificati episodi inquietanti. Il municipio è sotto attacco. Qualcuno evidentemente non gradisce il lavoro che stiamo portando avanti per riqualificare l'intera zona e rendere più vivibili i quartieri che si snodano a ridosso della via Tuscolana, tra San Giovanni e Cinecittà, fino alla Romanina». È la denuncia di Virginia Raggi. «Prima è stata vandalizzata una scuola dell'infanzia, dove alcuni sconosciuti sono entrati e hanno danneggiato i locali. Poi è toccato al parco di Tor Vergata, dove è stata deturpata la nuova area fitness. Come se non bastasse, l'assessora alla scuola del Municipio ha trovato per ben tre volte le ruote della sua auto tagliate»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA