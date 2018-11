Cassonetti e immondiza, boom di segnalazioni

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma Capitale dell'immondizia. La città è stata messa alla prova, ancora una volta, dallo sciopero di lunedì da parte dei netturbini dell'Ama: i lavoratori della municipalizzata infatti hanno incrociato le braccia a partire da inizio turno e fino alle 4:30 del mattino di ieri con un'adesione - secondo i sindacati - di quasi il 70%. I dipendenti della municipalizzata hanno anche manifestato in piazza del Campidoglio con un sit-in di protesta. E la città? È una sorta di enorme pattumiera. A testimoniarlo sono state tantissime le mail di segnalazione che sono arrivate alla nostra casella di posta elettronica dedicata all'emergenza immondizia (rifiuti@leggo.it). «Dire che la città è invasa di rifiuti dopo lo sciopero di ieri è dare un'arma all'Ama. È stato un giorno come tutto gli altri. Da tempo ormai è sciopero», ci ha scritto Luciana. Anche i turisti hanno potuto «apprezzare» l'emergenza immondizia che colpisce la città: diverse vie dello shopping, da via Condotti a via del Corso, sono state invase da cartoni, buste e scatoloni abbandonati nella (vana) speranza che l'Ama li togliesse dai marciapiedi.La situazione, a giudicare anche dalle tante segnalazioni, sembra gravemente uniforme in tutte le zone di Roma, compreso il corso del Tevere: il corso del fiume è lasciato per lunghi tratti completamente abbandonato. Addirittura sul viadotto di Corso Francia, raduno di molti giovanissimi della «Roma bene», all'immondizia si aggiunge il vandalismo: così i bianchi marmi del viadotto vengono continuamente imbrattati di scritte di ogni genere, aumentando la percezione del degrado della Capitale.(L. Cal.)