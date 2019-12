Cassonetti bruciati, in città è emergenza

Piromani in azione martedì notte nel quartiere Portonaccio di Roma, dove hanno agito in tre distinti punti. Le fiamme hanno distrutto 4 auto e due cassonetti in via Malagodi. Altri cassonetti sono stati incendiati in largo Camesena e, poco distante, in via Eugenio Checchi. A causa del rogo un'auto è stata danneggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Roma e la polizia. L'incendio sarebbe di natura dolosa. «Stanotte all'improvviso hanno preso fuoco i cassonetti in via Malagodi, via Checchi e via Marcotti. Altri tre incendi tutti nel IV Municipio. Guardate cosa è successo: le fiamme sono arrivate anche sulle auto e il fuoco le ha distrutte - denuncia in un post su Facebook il capogruppo capitolino del M5S Giuliano Pacetti - Dobbiamo far capire a tutti che non è solo l'amministrazione che viene attaccata da questi criminali ma la città intera. Voglio ringraziare le forze dell'ordine che sono al lavoro per trovare i colpevoli, sono sicuro verranno individuati presto. Roma è #SottoAttacco e chissà perché ogni volta che il dibattito sui rifiuti è in atto questi fenomeni diventano più frequenti. Noi non arretreremo di un millimetro. Mai».(F. Sci.)

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

