Cassonetti bruciati e gente in strada «Non vogliamo il centro d'accoglienza»

«Andatevene, qui non vi vogliamo». Il messaggio dei romani alle famiglie rom arrivate ieri nella periferia est della capitale, nella struttura di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura, è arrivato forte e chiaro. Un messaggio espresso attraverso cassonetti rovesciati o dati alle fiamme e centinaia di abitanti in strada.

Il malcontento, iniziato nel primo pomeriggio, è montato ora dopo ora. Nella stradina alla periferia della città si sono radunate circa 300 persone, tra cui anche anziani. Con il passare del tempo la rabbia è salita e i residenti hanno creato una sorta di barricate con i cassonetti dei rifiuti, posizionati al centro della strada, rovesciati o dati alle fiamme. Sul posto è dovuta intervenire la polizia in tenuta anti sommossa.

Un gruppo di residenti ha poi bloccato la consegna dei pasti all'interno del centro. I panini che dovevano esser consegnati sono stati buttati a terra e calpestati dai manifestanti.

La protesta era scattata con l'arrivo delle prime famiglie: una settantina di persone scortate dalle forze dell'ordine. Ad accoglierle una folla di residenti inferociti. «Andate via!» Ad intervenire sulla vicenda il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. «Quello che sta accadendo in queste ore nel quartiere Torre Maura a Roma ha dell'incredibile - ha dichiarato - Come al solito la sindaca Raggi scarica sulle periferie i mali di questa città. Chiediamo l'immediato intervento del prefetto affinché le 70 persone di etnia rom siano destinate altrove e non nel VI municipio che già conta numerosi accampamenti abusivi e il più grande campo attrezzato del centro Italia, Salone...». Giannini ha poi sottolineato che «La Lega è solidale con i cittadini che stanno manifestando in questi momenti».

