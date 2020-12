Cassia, rapina l'incasso della filiale La cassiera: «Io presa in ostaggio»

Emilio Orlando

Paura in un ufficio postale sulla Cassia. Un rapinatore ha seminato il panico tra i presenti e per guadagnarsi la fuga ha preso in ostaggio una cassiera. La rapina è avvenuta venerdì introno alle 13 in via Santa Maria di Galeria, nella zona di Osteria Nuova. Il malvivente con la mascherina chirurgica sulla bocca, un cappellino con la visiera e una felpa con il cappuccio è riuscito ad impossessarsi dell'incasso degli sportelli. Urla, minacce e poi la fuga con la cassiera delle Poste presa come ostaggio.

A raccontare quegli attimi di terrore è proprio la sfortunata protagonista della vicenda: «Mi ha afferrata e sotto la minaccia del coltello si è fatto mettere i soldi in un sacchetto - racconta in lacrime ancora in stato di forte agitazione - per fuggire senza aver problemi mi ha trascinato fuori minacciandomi con il pugnale fino al parcheggio esterno, davanti alle persone che attonite hanno assistito alla scena. Era in fila con gli altri utenti, qualcuno di loro ha anche fumato una sigaretta con lui non sapendo chi avevano davanti. Quello che mi ha colpita era la calma e la sicurezza con cui mi ha affrontato. Sembrava che non avesse paura e fosse molto sicuro di se. Aveva le mani ferme e la voce impostata».

I carabinieri della compagnia Cassia indagano su due allarmi bomba arrivati al 112 poco prima del colpo, in cui una voce anonima annunciava che da li a poco sarebbero esplose delle bombe in alcune banche ed uffici postali. Si tratterebbe probabilmente di una manovra elusiva per allontanare dalla zona le pattuglie della polizia e dei carabinieri che a quell'ora svolgono il servizio antirapina.

Dieci anni fa nello stesso ufficio postale, durante una rapina un cassiere rimase ferito da un colpo di pistola sparato da un rapinatore che reagì alla reazione dell'impiegato. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sistemi di videosorveglianza per risalire all'identità dell'uomo.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA