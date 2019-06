Cassazione: «Il feto durante il travaglio è una persona». Condannata ostetrica

Emiliana Costa

«Il feto durante il travaglio è una persona». Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha condannato un'ostetrica per omicidio colposo. Affrontando un caso di malasanità avvenuto nella sala parto di una clinica di Salerno, la Cassazione ha deciso di ampliare la tutela dei bimbi che stanno per venire al mondo e ha stabilito che il feto, nel momento in cui transita nel canale uterino, nello sforzo di arrivare alla luce, deve essere considerato non più un feto ma un «uomo». Con la conseguenza che il personale sanitario che assiste le donne in travaglio, se commette errori fatali per negligenza, imperizia, o disattenzione, verrà condannato per omicidio colposo e non per aborto colposo, reato meno grave. Afferma infatti la Suprema Corte che nel contesto attuale «di totale ampliamento della tutela dei diritti della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è poi estesa fino all'embrione», il feto, «benché ancora nell'utero», deve essere considerato un «uomo» durante il travaglio della gestante.

Per questa ragione, la Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo a un anno e nove mesi di reclusione, pena sospesa, nei confronti di un'ostetrica. La donna, Filomena G. di 44 anni, non aveva adeguatamente monitorato il battito cardiaco di un feto mentre la madre era in travaglio. Il bimbo è venuto alla luce già morto per asfissia e i periti hanno stabilito che lo stato di sofferenza fetale «non si era determinato in pochi minuti» ma in almeno mezz'ora. Dunque, per i periti, se il monitoraggio fosse stato adeguato il bambino poteva essere salvato con il cesareo. Per la Cassazione il viaggio dei nascituri nel canale uterino deve essere protetto dalla legge.

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA