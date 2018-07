Cassazione, choc dopo la sentenza

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Niente aggravante se una donna viene violentata da ubriaca (e ha bevuto di sua volontà). Ha fatto esplodere la polemica la decisione della Cassazione, che ha disposto un nuovo processo annullando l'aggravante per due violentatori di una donna ubriaca, con cui prima avevano cenato, in Appello condannati a tre anni appunto con aggravante. Reazioni di sconcerto bipartisan, e anche dalle istituzioni. «Questa sentenza ci lascia tutti basiti, penso che la politica risponda in modo corale. Bisognerà leggere le motivazioni ma, da una prima valutazione, sono semplicemente sconcertato». Così il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone.«Il fatto è gravissimo, non possiamo tacere. Lo stupro è violenza. Punto. E in questo caso fatto per di più su una persona non in grado di decidere, né di difendersi. Non importa perché. Era in balia di bruti», dice la senatrice del Pd Daniela Sbrollini. Fino a Vincenziana Labriola di Forza Italia: «L'abuso sia senza se e senza ma un atto deplorevole, da condannare con pene severissime, ma penso al tempo stesso che ogni gesto compiuto nei confronti di una vittima incosciente sia da considerarsi ancora più bieco. Una pronuncia sconcertante che lascia l'amaro in bocca». (P.Pas.)riproduzione riservata ®