CASO SEA WATCH

Alessandra SeveriniSi sblocca finalmente la vicenda Sea Watch. Dopo la disponibilità di 8 Paesi ad accogliere i 47 migranti salvati dalla nave della ong tedesca battente bandiera olandese e rimasti per 11 giorni a bordo al largo di Siracusa, il Viminale ha fatto sapere che è stato autorizzato lo sbarco a Catania. Nella città etnea rimarranno i minori, mentre i maggiorenni saranno trasferiti all'hotspot di Messina.Ieri il ministro Salvini ha auspicato l'apertura «di un'indagine per fare chiarezza sul comportamento della Ong». Intanto esulta: «Missione compiuta e problema risolto! Mentre gli altri chiacchierano e denunciano, la nostra linea della fermezza ha portato otto paesi europei a farsi carico dell'accoglienza. In Italia ne rimarranno 1 o 2». Nelle intenzioni del ministro c'è in realtà una linea ancora più stringente, una sorta di blocco navale nel Mediterraneo: «Sto lavorando a un provvedimento che limiti la possibilità di entrare nelle acque territoriali italiane, intervenendo a monte».I 47 migranti della Sea Watch dovrebbero essere ricollocati fra Germania, Lussemburgo, Romania, Francia, Portogallo, Lituania, Malta e Spagna ma sui tempi e le modalità del trasferimento ancora non si hanno notizie certe. Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti ha evidenziato «la lentezza» della Ue: «Incredibile che l'Europa tergiversi tanto per accogliere 47 poveracci, di cui 11 bambini».