Caso Orlandi: il Vaticano apre un'indagine interna

Il Vaticano ha deciso di aprire un'indagine interna sul mistero di Emanuela Orlandi, la quindicenne figlia di un commesso della Prefettura pontificia scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983. Si apre così un nuovo capitolo di una storia cui non si riesce a dare un finale.

Lo rende noto l'avvocato della famiglia, Laura Sgrò, facendo sapere che la Segreteria di Stato ha «autorizzato l'apertura di indagini» e specificando che gli accertamenti sarebbero legati alle verifiche su una tomba del cimitero teutonico. La Sgrò ha aggiunto anche di aver avuto conferma «tramite il tribunale e la gendarmeria vaticana che le indagini sono già state avviate».

Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha dichiarato: «Nei mesi scorsi abbiamo incontrato, io e in alcune occasioni anche il mio avvocato Laura Sgrò, il segretario di Stato, Pietro Parolin, con il quale abbiamo parlato del caso di Emanuela e abbiamo presentato le nostre richieste».

«Dopo 35 anni di mancata collaborazione - ha concluso - l'avvio di un'indagine è una svolta importante». Il direttore ad interim della Sala Stampa Vaticana Alessandro Gisotti è stato più cauto: «Al momento non ho comunicazioni al riguardo... Mi riservo di darle se ce ne saranno».(J.Per.)

